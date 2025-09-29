Adana'da uyuşturucu ticareti iddiası: Sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Adana'da sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan Y.A. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:41
İddianame kabul edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sentetik uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan Y.A. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Haziran tarihinde Serinevler Mahallesi'nde yakalanan sanığın suçlandığı belirtildi. İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince fiziki takibe alınan Y.A.'nın, 3918 Sokak'ta buluştuğu H.T.'ye 9,75 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca, sanığın deşifre olmamak için kod adı kullandığı ve benzer suçtan sabıkalı olduğuna ilişkin tespitlere yer verildi. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.A.'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacağı bildirildi.

