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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçlaması: 2 Şüpheliye 20 Yıl Hapis İstemi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan 2 sanık hakkında 20 yıl hapis cezası davası açıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:32
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçlaması: 2 Şüpheliye 20 Yıl Hapis İstemi

Uyuşturucu Ticareti Davası Başladı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, caddede uyuşturucu satarken yakalanan M.A. ve A.Ş. adlı iki sanık, 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Yakalama Detayları

5 Haziran tarihinde tutuklanan sanıkların, Çukurova Caddesi'nde otomobil içinde gizli poşetlerde bu maddeleri satarken fark edildiği belirtildi. Polisi ekipleri, şüphelilerin otomobilini durdurarak operasyon gerçekleştirdi.

Suçüstü ve Ele Geçirilenler

Yapılan üst aramalarında sanıkların, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen paralar, evlerinde ise hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri bulundu. İddianameye göre, sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ifade edildi.

Hukuki Süreç

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, M.A. ve A.Ş.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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