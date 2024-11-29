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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da 23,5 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:41
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçlusu Yakalandı

Adana'da, uyuşturucu ticareti suçundan 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü Şafak A yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu hükümlünün Yenibey Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Hızlı Ekip Müdahalesi

Hemen bölgeye intikal eden polis ekipleri, firari hükümlüyü sokakta yürürken gözaltına aldı. Ekiplerin başarılı operasyonu sonucunda Şafak A, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'daki bu tür operasyonlar, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kararlılıkla devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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