Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadına 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan Hatice O., toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası ile 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Hatice O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, sanığın avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Dadaloğlu Mahallesi'nde bulunan evinde, sigara paketine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığın daha önce benzer suçlardan kaydının olduğunu ifade etti. Savcı, adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildiğini belirterek, Hatice O.'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hatice O. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, Hatice O.'nu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası ile 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.