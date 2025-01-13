Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Ceza Verildi

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçuna Ağır Ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, metruk bir binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık N.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı ve sanık avukatının duruşma salonunda bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında N.Ç'nin, 29 Ağustos 2024'te polis ekipleri tarafından Alidede Mahallesi'nde metruk bir binada, parmak izi tespit edilen poşette 31,90 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını ifade etti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağını dikkate alarak N.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık N.Ç, savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, N.Ç'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.