Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Satışı Engellendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, arsaya sakladığı uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık V.B.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası kesildi.

Duruşma Detayları

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiren duruşmaya, tutuklu sanık V.B., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı duruşmada hazır bulunurken, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Olayın Gelişimi

Savcı, V.B.'nin 16 Eylül 2024 tarihinde, Ova Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandığını belirterek, sanığın 14 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen iki kişiye satış yaparken tespit edildiğini kaydetti. Olay tespit ve yakalama tutanakları ile sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine dair yazışmaların dikkate alındığını bildirdi.

Savunma ve Mahkeme Kararı

Sanık V.B., savunmasında suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talep etti. Ancak mahkeme heyeti, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan V.B.'yi 12 yıl 6 ay hapse ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.