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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:35
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Satışına Ağır Ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde gerçekleştirilen uyuşturucu satışı ile yakalanan İ.B. adlı sanığa 15 yıl hapis cezası ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Duruşma Detayları

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın 16 Ağustos 2023 tarihinde polis ekipleri tarafından Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Evde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildiği ifade edildi.

Savcı, olay tespit tutanağını ve sanığın benzer suçlardan sabıkalı olmasını dikkate alarak İ.B.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık İ.B., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, İ.B.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, 30 bin lira adli para cezası verdi. Tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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