Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Satışı Suçlaması

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık A.O.'ya 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi. Olay, 11 Mart 2024 tarihinde Esentepe Mahallesi'ndeki bir adreste gerçekleşti.

Duruşma Detayları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık A.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanığın benzer suçlardan sabıkası olduğu ifade edildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Sanığın evinde yapılan aramalarda mutfak dolabına gizlenmiş halde 47,38 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Sanığın İfadesi

A.O., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, 30 bin lira adli para cezası da verdi.