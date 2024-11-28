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Adana'da Yamaçtan Düşen Dev Kaya İki Evi Vurdu

Adana'da Feke ilçesinde düşen dev kaya parçası iki eve zarar verdi, can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:13
Adana'da Yamaçtan Düşen Dev Kaya İki Evi Vurdu

Adana'da Yamaçtan Düşen Dev Kaya İki Evi Vurdu

Adana'nın Feke ilçesi

Uğurlubağ Mahallesi'nin Uçuk mevkisinde meydana gelen olayda, yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası, aşağıya yuvarlanarak iki eve hasar verdi. Nadir görülen bu durum, bölgedeki sakinler arasında kaygı yarattı.

Kaya parçası, Gülsüm Taşoğlu ve İbrahim Çelen adlı ev sahiplerinin mülklerine isabet etti. Olay sonucunda can kaybı ya da yaralanmanın olmaması rahat bir nefes aldırırken, evlerde ciddi hasar meydana geldi.

Aynı zamanda, yuvarlanan kaya parçası çevredeki ağaçlara da zarar verdi. Olayla ilgili hasar tespiti ve kaya parçalarının bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yerel yetkililer, olayın tekrarlanmaması adına bölgedeki güvenliği artırmak için önlemler almayı planlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın Feke ilçesinde, yamaçtan yuvarlanan büyük kaya parçası iki evde hasara neden oldu.

Adana'nın Feke ilçesinde, yamaçtan yuvarlanan büyük kaya parçası iki evde hasara neden oldu.

Adana'nın Feke ilçesinde, yamaçtan yuvarlanan büyük kaya parçası iki evde hasara neden oldu.

Adana'nın Feke ilçesinde, yamaçtan yuvarlanan büyük kaya parçası iki evde hasara neden oldu.

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