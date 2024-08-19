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Adana'da Yanan Araçta Bulunan Cesetle İlgili Gelişmeler

Adana'da yanan otomobildeki cesetle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi, birisi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 01:06
Adana'da Yanan Araçta Bulunan Cesetle İlgili Gelişmeler

Adana'da Yanan Araçtaki Cesetle İlgili Tutuklama Gelişmesi

Adana'nın Kozan ilçesinde, 17 Ağustos tarihinde bir tarlada park halindeyken yanmış bir otomobilde bulunan cesetle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

Olayın Ayrıntıları

Yangının ardından, ölmüş olabileceği değerlendirilen bir bireyin ailesinden alınan DNA örneği, kimlik tespit işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler, olayın çözülmesi için yanan otomobil üzerinde detaylı incelemelere devam etti ve aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayla bağlantılı olarak İ.G. ve M.G. isimli iki kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın İlk Kez Duyulması

17 Ağustos'ta, Gazi Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin yakınında bulunan yanmış otomobilin sürücü koltuğunda bir ceset tespit edilmişti. Olayın ardından yapılan inceleme neticesinde ceset, kimlik tespiti amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2...

Adana'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2...

Adana'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

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