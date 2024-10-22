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Adana'da Yangın Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 Suriye uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:45
Adana'da Yangın Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Yangın Olayı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trajik bir yangında 3 Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde gerçekleşti.

Yangının Nedeni

İlk bulgulara göre yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi.

Hayatını Kaybeden Çocuklar

Yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri evin içerisine girdiğinde 6, 4 ve 1 yaşındaki çocukların yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Çocukların annesinin komşuda bulunduğu, babasının ise işte olduğu öğrenildi.

Olay Yerindeki Gelişmeler

Yangının ardından, olay yerinde incelemeler devam etmektedir. Ekipler, yangının nedenlerine ilişkin detaylı çalışmalara sürdürmektedir.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti....

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri ikametin çevresinde önlem aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti....

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri ikametin çevresinde önlem aldı.

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