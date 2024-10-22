Adana'da Yangın Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Üzücü Yangın Olayı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Yangın, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıktı. İlk belirlemelere göre yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülmekte.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Yangın haberinin ardından 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Acı Gerçek Ortaya Çıktı

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra yaptıkları incelemede, Suriye uyruklu Hüseyin (6) ile kız kardeşleri Şam (4) ve Şahad Hüseyin'in (1) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çocukların annesinin komşuda olduğu, babalarının ise işte bulunduğu belirtildi.

Aile Perişan Oldu

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen aile üyeleri ve yakınları, çocuklarını kaybetmenin acısıyla gözyaşı döktü. Ekiplerin çalışmanın ardından, yaşamını yitiren kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri ikametin çevresinde önlem aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri ikametin çevresinde önlem aldı.