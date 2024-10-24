Adana'da Yangın Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti, Anne Gözaltına Alındı

Adana'da Yangın Felaketi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, bir evde çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden anne Hadice M, bakım yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni

Olay, 22 Ekim tarihinde 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı öğrenildi.

Çocuklar Hayatını Kaybetti

Yangında, 6 yaşındaki Hüseyin, 4 yaşındaki Şam ve 1 yaşındaki Şahad Hüseyin hayatını kaybetti. Yangın sırasında çocukların annesinin komşuda bulunduğu, babanın ise işte olduğu belirtiliyor.

Hadice M'nin Durumu

5 aylık hamile olduğu öğrenilen Hadice M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebine karşılık, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri ikametin çevresinde önlem aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri ikametin çevresinde önlem aldı.