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Adana'da Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:07
Adana'da Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana Seyhan'da Yangın Felaketi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Yeşiloba Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangın, üst katta henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandı ve olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Öğrenciler Tahliye Edildi

Yangının çıktığı sırada, bitişikte bulunan ilkokulda eğitim gören öğrenciler, güvenlik önlemleri gereği tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangının okula sıçramaması için büyük bir özenle çalıştı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, itfaiyenin etkili müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ancak, ne yazık ki yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sona erdikten sonra, öğrenciler tekrar okullarına alındı ve herhangi bir tehlike ortadan kaldırıldığında eğitimlerine devam ettiler.

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