DOLAR
34,37 0,02%
EURO
36,88 -0,14%
ALTIN
2.953,74 0,54%
BITCOIN
2.780.888,96 -2,17%

Adana'da Yankesicilik: 2 Kadının Telefonu Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Adana'da iki kadının çantasından telefon çalan zanlı güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:50
Adana'da Yankesicilik: 2 Kadının Telefonu Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Adana'da Yankesicilik Skandalı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iki kadının çantalarından cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı, güvenlik kameralarının yardımıyla yakalandı.

Olayın Detayları

27 Ekim tarihinde, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine giden H.S. ve B.G. isimli kadınlar, çantalarındaki cep telefonlarının çalındığını kısa sürede fark etti. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında, kadınlar durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Hızla harekete geçen Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Umut T. olduğunu tespit etti.

Zanlının Yakalanması

Polis, Umut T.'yi ikametine düzenlenen bir baskınla yakaladı. Yapılan araştırmalarda, hırsızlık suçlarından emniyette birçok kaydı olduğu anlaşılmıştır. Zanlı, ifade verirken çaldığı telefonları tanımadığı bir kişiye sattığını ileri sürdü.

Yargılama Süreci

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen Umut T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Kadınların çantalarından yankesicilik yöntemiyle cep telefonlarını çaldığı anların, güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

Adana'da yaşanan bu olay, yankesiciliğin hala yaygın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Aydıncık'ta Apartman Çatısında Yangın: İtfaiye 3 Saatte Söndürdü
2
Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Uyuşturucu Tacirlerine Üç Ayrı Operasyon
3
Kırklareli'nde 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
Kaş'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Mesajı
6
11 Kasım 2024: Önemli Gelişmeler ve Zirve Toplantıları
7
Adana'da Yankesicilik: 2 Kadının Telefonu Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek