Adana'da Yankesicilik: 2 Kadının Telefonu Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Adana'da Yankesicilik Skandalı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iki kadının çantalarından cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı, güvenlik kameralarının yardımıyla yakalandı.

Olayın Detayları

27 Ekim tarihinde, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine giden H.S. ve B.G. isimli kadınlar, çantalarındaki cep telefonlarının çalındığını kısa sürede fark etti. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında, kadınlar durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Hızla harekete geçen Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Umut T. olduğunu tespit etti.

Zanlının Yakalanması

Polis, Umut T.'yi ikametine düzenlenen bir baskınla yakaladı. Yapılan araştırmalarda, hırsızlık suçlarından emniyette birçok kaydı olduğu anlaşılmıştır. Zanlı, ifade verirken çaldığı telefonları tanımadığı bir kişiye sattığını ileri sürdü.

Yargılama Süreci

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen Umut T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Kadınların çantalarından yankesicilik yöntemiyle cep telefonlarını çaldığı anların, güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

Adana'da yaşanan bu olay, yankesiciliğin hala yaygın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.