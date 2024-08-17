Adana'da Yanmış Araçta Erkek Cesedi Bulundu

Adana'da Korkunç Olay

Adana'nın Kozan ilçesinde, Gazi Mahallesi'nde tarım arazilerinin yakınlarındaki bir bölgede yanmış bir otomobil bulundu. Olay, bölgedeki vatandaşların durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Olay Yeri İncelemesi

Ekipler, araç üzerinde yaptıkları incelemede sürücü koltuğunda bir erkek cesedinin bulunduğunu tespit etti. Yanmış otomobilin plakası henüz belirlenemedi. Olay yeri bulguları ve cesedin durumu doğrultusunda detaylı incelemeler başlatıldı.

Ceset Adli Tıpa Gönderildi

Olay mahallinden alınan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili daha fazla bilgi ve detay elde edebilmek için kapsamlı bir araştırma başlattı.

Adana'daki bu üzücü olay, bölge halkını endişelendirirken, birçok soru işareti de beraberinde getirdi. İlgili makamların en kısa sürede net bilgi paylaşmaları bekleniyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yanmış otomobilin sürücü koltuğunda erkek cesedi bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yanmış otomobilin sürücü koltuğunda erkek cesedi bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.