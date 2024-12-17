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Adana'da Yapılan Denetimlerde 32 Silah Ele Geçirildi

Adana Seyhan ilçesinde düzenlenen polis operasyonlarında 32 silah ve 664 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:04
Adana'da Yapılan Denetimlerde 32 Silah Ele Geçirildi

Adana'da Polis Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplamda 32 silah ele geçirildi. Çalışmalar, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 9-15 Aralık tarihleri arasında düzenlendi.

sorularda Bulunan Suç Unsurları

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında, çok sayıda ev, iş yeri ve araç arandı. Bu operasyonlar sonucunda, 2'si kurusıkı olmak üzere 24 ruhsatsız tabanca ve 8 av tüfeği ile birlikte toplamda 664 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltılar ve Aranan Şahslar

Operasyonlar çerçevesinde ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddelerle ilgili olarak, 33 şüpheli tutuklandı. Aynı zamanda, farklı suçlardan aranan 275 kişi de denetimlerde yakalandı.

Bu tür operasyonların, şehirdeki asayişi sağlamak ve suç oranlarını azaltmak açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 32 silah...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 32 silah ele geçirildi.

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