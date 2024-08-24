Adana'da Yaralı Kartal İçin Tedavi Başlatıldı

Yaralı Kartal İçin Kurtarma Operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde, yaralı bir kartal tedavi altına alındı. Bu olay, Yüksekören Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa İnceler, zeytin bahçesinde dolaşırken yaralı kartalı keşfetti.

Doğa Koruma Ekipleri Harekete Geçti

Yaralı kuşa su veren İnceler, hemen ilgili kuruluşla iletişime geçti. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden bir ekip bölgeye yönlendirildi.

Ekibin titiz çalışmaları neticesinde, kartalın tedavisine başlandı. Tedavi tamamlandıktan sonra, kartal sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

Bu tür olaylar, doğayı koruma ve hayvanların rehabilitasyonu açısından büyük önem taşıyor. Adana'da gerçekleşen bu durum, doğa ile insan arasında kurulan bağın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'nın Kozan ilçesi Yüksekören Mahallesi'nde yaralı halde bir kartal bulundu.