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Adana'da Yarı Final Voleybol Maçı Coşkuyla İzlendi

Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı yarı final maçını dev ekranlarda takip etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:49
Adana'da Yarı Final Voleybol Maçı Coşkuyla İzlendi

Adana'da Voleybol Keyfi

Adana'nın Seyhan ilçesinde vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları yarı final mücadelesinde İtalya ile karşılaştığı maçı dev ekranlardan izleme fırsatı buldu.

Büyük İlgi ve Coşku

Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek vermek için toplandı. Maç süresince tezahürat yapan vatandaşlar, takımlarının yanında olduklarını hissettirdi.

Üzücü Sonuç

Maçta Türkiye’nin 3-0'lık bir yenilgi yaşaması sonrası, finalde oynama şansını kaybeden milli takım, katılımcıları üzdü. Ancak, taraftarların takıma olan bağlılığı bir an olsun eksilmedi.

Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı...

Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti. Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı...

Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti. Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı...

Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti. Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

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