Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Adana'da Yasa Dışı Bahis Gelirlerine Baskın

Adana'da yasa dışı bahisten elde edilen paraları yurt dışına transfer eden şebekeye operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş merkezinde yasa dışı bahis gelirlerinin yurt dışına aktarılmakta olduğunu tespit etti.

Operasyon ve Gözaltılar

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Z.D, E.S, A.G, B.T, O.K, A.Ö. ve K.Ö. yer aldı.

İddialar ve Tutuklamalar

Şüphelilerin, yasa dışı bahisle elde ettikleri günlük yaklaşık 2 milyon lirayı farklı banka hesaplarına aktararak, ardından bu paraları kripto varlıklara çevirip yurt dışına transfer ettikleri ifade edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.