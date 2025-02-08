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Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Adana'da yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:13
Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Yasa Dışı Bahis Gelirlerine Baskın!

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu, yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu konuda yürütülen araştırmalar sonucunda harekete geçti.

Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar

Şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edilerek, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda toplamda 9 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Suç Gelirlerinin Aklandığı Yöntemler

Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin başkalarından temin ettikleri banka hesaplarını kullanarak aylık yaklaşık 15 bin lira karşılığında suç gelirlerini akladıkları ve söz konusu zanlıların günlük işlem hacminin ise yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı...

Adana'da yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Adana'da yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı...

Adana'da yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

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