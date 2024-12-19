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Adana'da Yaya Geçidinde Doktora Bıçaklı Saldırı: Sürücü Tutuklandı

Adana'da yaya geçidinde yaşanan tartışmada doktoru bıçakla yaralayan sürücü Eray K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:37
Adana'da Yaya Geçidinde Doktora Bıçaklı Saldırı: Sürücü Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaya geçidinde yaşanan bir tartışma, bıçaklı saldırıya dönüşerek büyük bir paniğe sebep oldu. Burak Y., yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışırken, Eray K. ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Olay, Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde, trafik ışığının bulunduğu alanda meydana geldi. Anlaşmazlık kısa sürede büyüdü ve Eray K., yanındaki bıçağı kullanarak Burak Y.'yi kolundan yaraladı. Saldırının ardından kaçan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Burak Y., Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor olarak biliniyor. Yaralı, ambulansta ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayın ardından yaptıkları titiz çalışmalar sonucu şüpheli Eray K.'yı ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da yaya geçidinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir doktoru bıçakla...

Adana'da yaya geçidinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir doktoru bıçakla yaralayan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Adana'da yaya geçidinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir doktoru bıçakla...

Adana'da yaya geçidinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir doktoru bıçakla yaralayan otomobil sürücüsü tutuklandı.

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