Adana'da "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" gerçekleştirildi

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca kentte bir otelde düzenlenen programda, sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğinin sonuçları ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Fevzi Aydın: Türkiye'nin katkısı düşük, etkisi ise büyük

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Fevzi Aydın, yaptığı konuşmada Türkiye'nin küresel ölçekte insan kaynaklı iklim değişikliğindeki payının yüzde 1'in altında olduğunu söyledi.

Aydın, Türkiye'nin iklim krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Türkiye genelinde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı, yaklaşık 1350 metreküp seviyesinde gerçekleşmiştir. 2030'da ise bu miktarın 1000 metreküpün altına düşmesi beklenmektedir. Bu durum, Türkiye'nin su stresi altındaki ülkeler statüsünden çıkarak su fakiri ülke statüsüne doğru ilerlemesine yol açacaktır." diye konuştu.

İklim Kanunu'nun hedefleri

Aydın, İklim Kanunu'nun afetlere daha etkili müdahale etmek için çıkarıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Artık orman yangınları ve seller gibi afetlerden daha fazla etkileniyoruz. Yeni kanunla birlikte afetlere karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesi hedeflenmektedir. İklim Kanunu, yarınlarımızı güvence altına almak ve ekonomimizi diri tutmak amacıyla hayata geçirilen bir kanundur. Kanun sanayicimizin ve ihracatçımızın korunmasına, aynı zamanda rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu kanun sayesinde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, su ve gıda güvenliğimizi teminat altına alacağız."

Yerel çağrı: Atık yönetiminde bilinç

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da gelecek nesillere daha yaşanabilir ve güzel bir ülke bırakmak için herkesin atık yönetimi konusunda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

