Adana'da Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı

Adana'da düzenlenen 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı'nda sıfır atık, su kıtlığı uyarısı ve İklim Kanunu'nun önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:12
Adana'da Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı

Adana'da "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" gerçekleştirildi

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca kentte bir otelde düzenlenen programda, sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğinin sonuçları ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Fevzi Aydın: Türkiye'nin katkısı düşük, etkisi ise büyük

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Fevzi Aydın, yaptığı konuşmada Türkiye'nin küresel ölçekte insan kaynaklı iklim değişikliğindeki payının yüzde 1'in altında olduğunu söyledi.

Aydın, Türkiye'nin iklim krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Türkiye genelinde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı, yaklaşık 1350 metreküp seviyesinde gerçekleşmiştir. 2030'da ise bu miktarın 1000 metreküpün altına düşmesi beklenmektedir. Bu durum, Türkiye'nin su stresi altındaki ülkeler statüsünden çıkarak su fakiri ülke statüsüne doğru ilerlemesine yol açacaktır." diye konuştu.

İklim Kanunu'nun hedefleri

Aydın, İklim Kanunu'nun afetlere daha etkili müdahale etmek için çıkarıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Artık orman yangınları ve seller gibi afetlerden daha fazla etkileniyoruz. Yeni kanunla birlikte afetlere karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesi hedeflenmektedir. İklim Kanunu, yarınlarımızı güvence altına almak ve ekonomimizi diri tutmak amacıyla hayata geçirilen bir kanundur. Kanun sanayicimizin ve ihracatçımızın korunmasına, aynı zamanda rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu kanun sayesinde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, su ve gıda güvenliğimizi teminat altına alacağız."

Yerel çağrı: Atık yönetiminde bilinç

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da gelecek nesillere daha yaşanabilir ve güzel bir ülke bırakmak için herkesin atık yönetimi konusunda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Adana'da AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "Yeşil Dönüşüm ve...

Adana'da AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi. Kentte bir otelde düzenlenen programa, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Fevzi Aydın (sol 4) ve AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı (ortada) da katıldı.

Adana'da AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "Yeşil Dönüşüm ve...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı
2
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten Bu Yana 282 Milyar Dolar Doğrudan Yatırım Çekti
3
Göktaş: Doğurganlık 1,48'e Geriledi — 2025 Aile Yılı Kritik
4
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de "Kim Var" Sanat Etkinliğine Katıldı
5
Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü Yakınında Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
6
Yavuz Ağıralioğlu Artvin'de: Anahtar Parti Halk Buluşması ve İl Başkanlığı Açılışı
7
Gazze'de İnsanlık Krizi Paneli: Uluslararası Hukuk ve İsrail Tartışıldı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?