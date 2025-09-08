Adana'da 'Yeşil Vatan' Projesi: Öğrenciler Okul Bahçesine Fidan Dikti

Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda anlamlı etkinlik

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare projesi kapsamında Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler okul bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu. Programa Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de öğrencilerle birlikte fidan dikti ve doğayı korumanın, yeşil alanları artırmanın önemine vurgu yaptı.

'Fidanları, ağaçları ve ormanlarımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza anlatıyoruz. Çocuklardan söz aldık, eğer bir ağaç yanarsa, yerine en az on fidan dikeceğiz. Bu ülkeye ve çocuklarımıza yeşil bir vatan bırakmak için mücadele edeceğiz.'

Etkinliğe katılan öğrencilerden Yavuz Gürünlü, fidan dikmenin mutluluğunu dile getirdi.

Proje ile öğrencilere çevre sevgisi aşılanması ve gelecek nesillere yeşil bir ortam bırakılması hedefleniyor.

