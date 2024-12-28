Adana'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Adana'da Sahte İçki Operasyonu
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 131,5 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon, yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği öğrenilen sahte içkilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Operasyonun Detayları
Polis ekipleri, belirlenen iki adrese düzenledikleri baskında toplam 227 şişe sahte içki ve 2 bidon içerisinde 50 litre fermente edilmiş alkol buldu. Bu operasyon sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Yetkililer, sahte içki üretiminin sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturduğuna dikkat çekerek, benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.
Adana'da sahte içki operasyonu düzenlendi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 227 şişede 131,5 litre sahte içki ve 2 bidonda 50 litre fermente edilmiş alkol ele geçirildi.