Adana'da Yılbaşında 10 Bin 271 Güvenlik Görevlisi Olacak

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni yıl kutlamaları sırasında vatandaşların huzur ve mutluluk içinde bir yılbaşı geçirebilmesi için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki Asayiş Toplantısı sonrası, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve TCSG-306 Komutanı Üsteğmen Orhun Fil ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Köşger, yılbaşı etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Köşger, yılbaşı tedbirleri kapsamında 10 bin 271 kolluk kuvvetinin görev alacağını belirterek, "Tedbirler kapsamında şok uygulamalar yapılacak. 'Türkiye Güven ve Huzur 2024-3 Uygulaması' ile trafik uygulamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca düzensiz göçle ilgili özel uygulamalar da yapılacak." dedi.

Yılbaşı süresince 3 hava aracı, 9 dron, 10 dedektör köpek ve toplam 8 bin 121 personel ile uygulamaların gerçekleştirileceğini aktaran Köşger, jandarma bölgelerinde de 190 tim, 175 araç, 11 zırhlı araç, 7 dron, 9 dedektör köpek ve 2 bin 150 personel ile denetimlerin yapılacağını ifade etti.

Vali Köşger, "Sahil Güvenliğimiz denizde uygulamada olacak. İstihbarat birimlerimiz her an sahada. Bu gece itibarıyla üst amirlerle beraber sahada olacağız. Adana'mızın huzur ve mutluluk içinde yeni yılı idrak etmesi için bütün tedbirler alınmış durumda. İnşallah huzurlu ve mutlu bir yılbaşı geçirir ve 2025 yılına kavuşmuş oluruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol 2), Valilik Toplantı Salonu'ndaki Asayiş Toplantısı'nın ardından beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan (solda), İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel (sağ 2) ve TCSG-306 Komutanı Üsteğmen Orhun Fil (sağda) ile basın açıklamasında bulundu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol 2), Valilik Toplantı Salonu'ndaki Asayiş Toplantısı'nın ardından beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan (solda), İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel (sağ 2) ve TCSG-306 Komutanı Üsteğmen Orhun Fil (sağda) ile basın açıklamasında bulundu.