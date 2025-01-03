DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,42 -0,16%
ALTIN
3.003,7 0,57%
BITCOIN
3.468.941,11 -0,72%

Adana'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Çocuğun Ailesi Tutuklandı

Adana'da, yol kenarında ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun anne ve babası tutuklandı; kız kardeşi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 19:21
Adana'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Çocuğun Ailesi Tutuklandı

Adana'da Şok Olay: Tutuklamalar Gerçekleşti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 31 Aralık 2024 tarihinde, 15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

Anne ve Baba Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası Sevinç Dinç ve Mehmet Dinç adlı ebeveynleri gözaltına aldı. Yapılan ev aramasının ardından, anne, baba ve kız kardeş Eylin Dinç Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından, anne ve baba adliyeye sevk edildi. Sevinç ve Mehmet Dinç, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kız kardeş Eylin Dinç ise serbest bırakıldı.

Olayın Detayları Ortaya Çıkıyor

Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen bu üzücü olay, yerel halkta büyük bir şok etkisi yarattı. Rafet Dinç'in ölümüne neden olan nedenler ve olayın arka planı henüz tam olarak belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve...

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olay mahallinde inceleme yaptı.

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve...

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olay mahallinde inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Çocuğun Ailesi Tutuklandı
2
İskoçya'da 2017'den Bu Yana 1501 Bebek Uyuşturucu Bağımlısı Olarak Doğdu
3
Antalya DOB, Yeni Yılı "Tosca" ile Başlatıyor
4
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı
5
İliç'teki Altın Madeni Heyelanında 43 Sanığa İddianame: Cezalar Yolda
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı
7
Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Buluşması' Gerçekleşti

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!