Adana'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Çocuğun Ailesi Tutuklandı

Adana'da Şok Olay: Tutuklamalar Gerçekleşti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 31 Aralık 2024 tarihinde, 15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

Anne ve Baba Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası Sevinç Dinç ve Mehmet Dinç adlı ebeveynleri gözaltına aldı. Yapılan ev aramasının ardından, anne, baba ve kız kardeş Eylin Dinç Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından, anne ve baba adliyeye sevk edildi. Sevinç ve Mehmet Dinç, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kız kardeş Eylin Dinç ise serbest bırakıldı.

Olayın Detayları Ortaya Çıkıyor

Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen bu üzücü olay, yerel halkta büyük bir şok etkisi yarattı. Rafet Dinç'in ölümüne neden olan nedenler ve olayın arka planı henüz tam olarak belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olay mahallinde inceleme yaptı.

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olay mahallinde inceleme yaptı.