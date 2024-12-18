Adana'da Yolcu Otobüsünde 40 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Şehirler Arası Yolcu Otobüsünde Şok Silah Buluntusu

Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında, şehirler arası bir yolcu otobüsünde ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin otobüsü durdurmasıyla ortaya çıktı.

Yapılan arama esnasında, bagajdaki bir kolide bulunan silahlar dikkat çekti. Olayla ilgili olarak, kolinin sahibi olduğu belirlenen yolcu S.A. gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından, S.A. “yasa dışı silah ticareti” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.A., hakimdeki ifadelerin ardından tutuklandı.

Bu olay, özellikle silah kaçakçılığına karşı mücadele açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Adana Emniyeti, benzeri operasyonların devam edeceğini duyurdu.

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde ruhsatsız 40 tabanca bulundu, gözaltına alınan yolcu tutuklandı.