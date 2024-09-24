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Adana'da Yolcu Otobüsünde Yangın: Durum Kontrol Altında

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken otobüste çıkan yangın söndürüldü, yolcular başka araçla Hatay'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:32
Adana'da Yolcu Otobüsünde Yangın: Durum Kontrol Altında

Adana'da Yangın Korkusu: Otobüste Alevler Yükseldi

Adana'nın Pozantı ilçesinde baskı altında seyreden bir yolcu otobüsü, motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

İstanbul'dan Hatay'a doğru yol alan 31 AOG 094 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu üzerinde Akçatekir Mahallesi yakınlarında aniden alev aldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Süratle Müdahale Edildi

Yangını fark eden otobüs sürücüsü, aracı güvenlik şeridine çekerek 13 yolcusunu başarıyla tahliye etti. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İtfaiye Ekipleri Yangını Söndürdü

İhbar üzerine hızlıca olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak otobüs, yangın nedeniyle tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yolcular Güvenli Bir Şekilde Hatay'a Ulaştırıldı

Yangından etkilenen yolcular, bölgeye gönderilen alternatif bir araçla Hatay'a güvenli bir şekilde gönderildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmak için incelemelere devam ediyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi. İhbar...

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi. İhbar...

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi. İhbar...

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

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