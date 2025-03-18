Adana'da 'Yoldaşlar' Suç Örgütüne Büyük Darbe: 41 Şüpheli Tutuklandı

Adana merkezli operasyonla 'Yoldaşlar' suç örgütüne bağlı 41 kişi tutuklandı. Operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 01:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 01:57
Adana'da 'Yoldaşlar' Suç Örgütüne Büyük Darbe: 41 Şüpheli Tutuklandı

Adana Merkezli Suç Örgütü Operasyonu: 41 Tutuklama

Adana Valiliği, "Yoldaşlar" adlı suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, 65 şüpheliden 41'inin tutuklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 33 ayrı olaya karıştığı belirlenen ve elebaşılığını tutuklu H.T.'nin yaptığı "Yoldaşlar" silahlı suç örgütü hakkında yoğun bir araştırma başlattı.

5 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, 820 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, Adana merkezli olarak İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir'de toplam 75 şüpheliye yönelik 80 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu operasyon neticesinde, şüphelilerden 65’i yakalandı.

Ele Geçirilenler

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 4 el bombası, 2’si otomatik 19 tabanca, 6 pompalı tüfek, 767 mermi, 2 bin 514 uyuşturucu hap ve hassas terazi gibi önemli bir ekipman ve delil ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Devam Eden Çalışmalar

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından, 41’i tutuklanmış, 18’i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 24 şüpheli serbest bırakılmıştır. Ayrıca, adreslerinde bulunamayan 10 zanlıyı yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.

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