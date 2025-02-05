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Adana'da Zeray Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da depremde 56 kişinin ölümüne neden olan Zeray Apartmanı'nın inşaatçıları hakkında yargılama sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:35
Adana'da Zeray Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da Zeray Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da, 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir bloğunun depremde yıkılmasına ilişkin davanın duruşması devam etti. Davada, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından ve tutuklu sanık Ali Şevik ile tutuksuz yargılanan fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı’nın durumu ele alındı.

Duruşmada Sanıkların İfadeleri Alındı

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ali Şevik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yine, tutuksuz yargılanan Mustafa Çampınarı ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Ali Şevik, kooperatif başkanlığı yaptığını, ancak müteahhit olmadığını belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Şevik, "İnşaat konusunda bir sorumluluğum olmamıştır. Bu apartmanla ilgili kolon kesildiği iddiaları mevcuttur. Mahkemenizce bu hususun araştırılmasını istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim," dedi.

Sanık Mustafa Çampınarı ise apartmanın yıkılmasında herhangi bir kusurunun bulunmadığını iddia ederek, "Beraatimi ve hakkımdaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum," ifadesini kullandı.

Mahkemenin Kararları

Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut halinin devamını ve duruşmaya katılmayan tanıkların zorla duruşmaya getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, sanıkların kusur durumuna ilişkin Konya Teknik Üniversitesi’nden istenen bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Zeray Apartmanı'nın bir bloğunun yıkılması sonucunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucusu Ali Şevik 16 Şubat 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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