Adana'da Zeytin Ağacında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde güvenlik güçleri, zeytin ağaçlarında gizlenmiş bir uyuşturucu hap sevkiyatını ortaya çıkardı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Güneri Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda, zeytin ağacının dalına yerleştirilmiş bir çuvalda toplam 1569 adet recoeteyle satışı yapılan uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.

Operasyonun Detayları

Operasyon esnasında, ev sahibi olduğu belirlenen O.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin bulunduğu çuval, olay yerinde incelendi ve delil olarak muhafaza altına alındı. Yetkililer, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Uyuşturucu ile Mücadele

Zeytin ağaçlarının arasında uyuşturucu haplar gibi ürünlerin gizlenmesi, emniyet güçlerinin dikkatini çekerken, halkın bu tür olaylara karşı duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.