Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'da Zincirleme Trafik Kazası
Adana'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi civarında yaşandı.
Kazanın Detayları
Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EG 056 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından, M.Y. yönetimindeki 01 AUH 515 plakalı motosiklet yola devrildi.
Motosiklete, yol kenarına çekildiği sırada M.K. tarafından yönetilen 01 VK 404 plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazada Cevriye Yıldırım (53) hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi ise, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.