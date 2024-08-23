Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Zincirleme Trafik Kazası Yaşandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 57 yaşındaki Fatih B. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı.

Olayın Detayları

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki bir panelvana çarparak sulama kanalına devrildi. Kazada, Fatih B. ile panelvanın sürücüsü Mustafa Ö. de araçlarıyla birlikte kanala düştü.

Yardım Ekipleri Olay Yeri İfadeleri

Bölgedeki devriye görevini sürdüren polis ekipleri, olay mahalinde bulunan vatandaşlarla birlikte iki sürücüyü sulama kanalından çıkardı. Yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.