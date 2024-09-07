Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası

Adana'nın Çamalan mevkisinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, sürücüleri henüz tespit edilemeyen bir dorse plakalı iş makinesi yüklü tır ile 2 kamyonet ve bir otomobilin karışması sonucu gerçekleşti. Kazaya karışan araçlar arasında 34 KVK 271 dorse plakalı tır ve 34 DTL 141 plakalı otomobil yer alıyordu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayda, kamyonetlerden birinin sürücüsü ile otomobilin sürücüsü yaralanarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.