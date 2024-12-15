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Adana'da Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı

Adana'da 3 evden ziynet eşyası çalan 28 yaşındaki zanlı tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 10:27
Adana'da Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı

Adana'da Zanlılar Hızla Yakalandı

Adana'da gerçekleştirilen hırsızlık olayları, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Üç evden ziynet eşyası çalan ve bir ikamette kasten yaralama eylemine karışan 28 yaşındaki İ.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince tutuklandı.

Olayın Detayları ve İnceleme

Henüz belirlenemeyen bir tarihte, 3 evden ziynet eşyası çalınması olayının yaşanmasının ardından, ekipler binaların ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda, olayın üç kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kimliği belirlenen İ.Ç., Gaziantep'te benzer suçlardan arandığı da öğrenildi. Düzenlenen bir operasyonla yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildiğinde çıkardığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer Şüpheliler İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Polis, İ.Ç. ile birlikte hareket eden diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, zanlıların giriş yaptığı bir apartmanda, asansöre binme ve inme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin binalara girerken gözlük takarak ve yüzlerini elleriyle gizleyerek hareket ettikleri görüldü.

Adana'da 3 evden ziynet eşyası çalan ve kasten yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı.

Adana'da 3 evden ziynet eşyası çalan ve kasten yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı.

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