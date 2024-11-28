Adana'daki cinayet davasında sanıkların cezası yeniden indirimle sonuçlandı

Adana'daki Cinayet Davasında Önemli Gelişme

Adana'da duruşma sonrası boşanma aşamasındaki eşini öldüren 4 sanığın hapis cezaları, istinaf mahkemesi tarafından yapılan yeniden yargılama sonucu indirildi. Z.Y, H.Y, M.E.Y ve M.S.Y isimli sanıklar, maktul Necmettin Ç'yi kasten öldürmekten hüküm giymişti.

Ceza İndirimleri

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada, önceden tutuklu sanıklara verilen toplam 17 yıl 6 ay ceza, 11 yıl 8 aya indirildi. M.S.Y'ye ise toplam 18 yıl 9 ay olan cezası 12 yıl 11 aya düşürüldü.

Olayın Gidişatı

Olay, 28 Eylül 2023 tarihinde meydana geldi. Boşanma davasına giden Necmettin Ç, adliyeden ayrıldıktan sonra eşi Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedildi ve M.S.Y tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Savcılık, sanıkların haksız tahrik altında hareket ettiğini ve bu nedenle indirim yapılmasını talep etti.

Mahkeme İfadesi ve Sonuç

Yerel mahkeme, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde olmadığı savunmasını dikkate almadı. Sanıkların tutukluluk halleri devam ederken, dosya yeniden değerlendirildi ve önceki cezalar düzeltilerek indirim yapıldı. Olayın ardından sanıkların Z.Y, H.Y, M.E.Y ve M.S.Y yakalanması ise güvenlik güçleri tarafından sağlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.