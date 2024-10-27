Adana'daki Deprem Hakkında Son Gelişmeler

Adana'daki Deprem Üzerine Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Bu depremin çevre illerden de hissedildiğini belirten Bakan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çevre Bakanı’ndan İkinci Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, kendine ait sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Şu ana kadar olumsuz bir durum olmamakla birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz saha çalışmasına başladılar. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Yerlikaya ve Kurum'un açıklamaları, devletin ilgili kuruluşlarının deprem sonrası durum kontrolüne hızla geçiş yaptığını göstermektedir.