DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.320.082,34 -0,63%

Adana'daki Deprem Hakkında Son Gelişmeler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana'daki deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:47
Adana'daki Deprem Hakkında Son Gelişmeler

Adana'daki Deprem Üzerine Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Bu depremin çevre illerden de hissedildiğini belirten Bakan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çevre Bakanı’ndan İkinci Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, kendine ait sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Şu ana kadar olumsuz bir durum olmamakla birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz saha çalışmasına başladılar. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Yerlikaya ve Kurum'un açıklamaları, devletin ilgili kuruluşlarının deprem sonrası durum kontrolüne hızla geçiş yaptığını göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Çay Yatağına Uçan Otomobilde İki Yaralı
2
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Sudan'daki HDK Saldırılarına Tepki
3
Cumhuriyetin 101. Yılında Aladağlar'a Tırmanış
4
BM, Sudan’ın Cezira Eyaletindeki Suçları Kınadı
5
İsrail'in Sayda'ya Hava Saldırısında Can Kaybı 10'a Yükseldi
6
Adana'daki Deprem Hakkında Son Gelişmeler
7
Özbekistan Genel Seçimlerinde Oy Kullanma Süreci Tamamlandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek