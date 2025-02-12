Adana'daki Depremde 96 Kişinin Ölümüne Neden Olan 7 Kamu Görevlisine Dava Açıldı

Adana'da Deprem Tragedisi: 7 Kamu Görevlisine Dava Açıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 eski kamu görevlisi hakkında ciddi iddialarla dava açıldı. Dava, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlaması ile gündeme geldi.

İlgili Kamu Görevlileri Kimler?

İddianamede yer alan isimler arasında Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan, müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve Harita Şube Şefi Gökalp Çubukçu gibi önemli kamu görevlileri bulunuyor. Ayrıca inşaat mühendisi Ferhat Yağ, mimar Sevda Canpolat, makine mühendisi İmran Arısoy ve iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren de bu davada yer alıyor.

Apartmanın İnşaatındaki Kusurlar

Alpargün Apartmanı'nın inşası 1994 yılında başladı ve 1996'da tamamlandı. İddianamede, apartmanın imalatında kullanılan demir ve beton kalitesinin 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uymadığı vurgulanırken, söz konusu apartmanın “kusurlu yapı” olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Mahkeme Süreci ve Olumsuz Sonuçlar

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, güvenilir bilirkişi raporuna dayanarak, ilgili kamu görevlilerinin yapının mühendislik standartlarına uygun olmadığını bildiği halde gerekli denetimleri yapmadığını belirtti. İddianameye göre, bu kamu görevlilerinin “görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek” faciaya yol açtıkları savunuluyor. Her biri için 22 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor.

Müteahhidin Durumu

Daha önce müteahhit Hasan Alpargün 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Alpargün'ün yurt dışına kaçma girişimi ve KKTC'de geçirdiği süre de dikkat çekmişti. Tutuklandıktan sonra, olayla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda kaçmak gibi bir niyeti olmadığını belirtmiştir.

7 kamu görevlisinin yargılaması ise Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sürdürülecek. Davanın gelişmeleri, toplumsal duyarlılığı artırırken, benzer felaketlerin yaşanmaması için umu var.