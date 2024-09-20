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Adana'daki Fabrikanın Kundaklanma Anı Kamerada

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:45
Adana'daki Fabrikanın Kundaklanma Anı Kamerada

Adana'da Fabrikada Yangın Çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Özgür Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında kundaklama olayı gerçekleşti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu an, olayın ciddiyetini ortaya koydu.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının çıkmasıyla birlikte olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri anında sevk edildi. Yangın, ekiplerin çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis Soruşturma Başlattı

Yangının neden olduğu maddi hasar ile ilgili olarak polisin soruşturma başlattığı bildirildi. Bu süreçte güvenlik kameraları incelendi ve motosikletle gelen iki kişinin fabrikayı kundakladığı tespit edildi.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Polis, iş yerini kundaklayarak motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olay, bölgedeki güvenlik durumunu gündeme getirdi.

Adana'da bir fabrikanın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yangın, itfaiye ekiplerin...

Adana'da bir fabrikanın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da bir fabrikanın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yangın, itfaiye ekiplerin...

Adana'da bir fabrikanın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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