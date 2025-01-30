Adana'daki Hükümlüler Sertifikalı Meslek Sahibi Olma Fırsatı Buluyor

Adana'da Meslek Edinme Projesi

Adana'da denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, iş bulma olanaklarını artırmak için sertifikalı meslek sahibi olma fırsatı elde edecek. Valilik, başsavcılık ve sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan işbirliği protokolüyle hükümlülere, iş makinesi operatörlüğünden elektro füzyon kaynak ustalığına kadar 14 farklı meslek dalında eğitim verilecek.

Vali Köşger'den Önemli Açıklamalar

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, imza töreninde yaptığı konuşmada, suça bulaşan bireylerin cezaevinden çıkıp topluma karıştıklarında karşılaştıkları işsizlik sorununa dikkat çekti. Mesleksizlik durumunun hükümlülerin topluma yeniden entegre olmalarını zorlaştırdığını ifade eden Köşger, "Mahkumiyetleri bitenlerin bazıları, iş bulmakta zorlanıyor. Bu proje, onların topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıyor," dedi.

Toplumsal İyileşme ve İstihdam Fırsatları

Köşger, meslek sahibi olmanın suç işlemenin önlenmesi açısından büyük bir katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu proje, insanlarımızı harcamamamız gereken çok önemli bir fırsat. Toplum olarak buna ihtiyacımız var," şeklinde konuştu. Ayrıca, iş makinesi operatörü bulmanın zorlaştığına dikkat çeken Köşger, eğitim programsının toplumsal iyileşmeyi teşvik edeceğini ifade etti.

Başsavcı Gümüş'ün Vurgusu

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de konuşmasında, denetimli serbestlik sisteminin toplum içindeki önemi üzerinde durdu. 2005'ten bu yana adli merciler tarafından verilen ceza ve tedbirlerin infazında eğitim ve iyileştirme çalışmalarının gerekliliğini belirten Gümüş, protokol ile hükümlülerin sertifikalı meslek sahibi olmalarının sağlanacağını ifade etti.

DAİMFED'den Destek

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise sektörlerinde insan kaynağı sıkıntısı yaşandığını belirtti. Operatör ve usta maaşlarının yüksek olmasının yanı sıra, denetimli serbestlikteki suçluların da bu projeden yararlanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim İçerikleri

İmza töreninin ardından, kadın ve erkek hükümlülere sunulacak kursların içerikleri açıklandı. Bu eğitimler arasında vals, iş makinesi, paletli kepçe operatörlüğü, elektrik, sıhhi tesisat, boya, kalıp, seramik, PVC doğrama, parke-mermer döşeme, gaz altı kaynak ve daha birçok meslek dalı yer alacak.

Adana'da denetimli serbestlik hükümlülerinin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla valilik, başsavcılık ve sivil toplum kuruluşu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da katıldı.

Adana'da denetimli serbestlik hükümlülerinin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla valilik, başsavcılık ve sivil toplum kuruluşu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da katıldı.