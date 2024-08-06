Adana'daki Kayıp Helikopterin Kurtarılması İçin Çalışmalar Başladı

Adana'da Helikopter Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken Gökdere Barajı'na düşen Mi-8 tipi helikopterin çıkarılması için ekipler harekete geçti.

Çalışmalar Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde helikopterin düştüğü baraja ulaştı. 20 kişilik ekip, kıyıdaki hazırlıkları tamamladıktan sonra botlarla kaza alanına gitti.

Helikopterin Çıkarılması İçin Su Seviyesi Düşürüldü

Baraj gölündeki helikopterin 35-40 metre derinlikte olduğu belirlenirken, suyun seviyesi düşürüldü. Dalgıçlar, 12 ton kapasiteli 7 kaldırma balonunu helikopterin üzerine bağlayarak yüzeye çıkarmaya çalıştı.

Kurtarma Süreci Devam Ediyor

Balçıkta kalan helikopterin kurtarılması için balon sayısı artırıldı ve ekipler, helikopterin derinliğini yaklaşık 15 metreye düşürmeyi başardı. Su altı dronu ile ayrıca bölgeden görüntüler alındı. Çalışmalara yarına kadar ara verileceği belirtilirken, helikopterin daha sonra botlarla kıyıya çekilmesi ve vinçle karaya taşınması planlanıyor.

Yangınla Mücadele Sırasında Kaza Oldu

Yangınla mücadelede Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almak için havalanan helikopter, kırıma uğramış ve 3'ü Rus uyruklu olmak üzere toplam 5 kişilik mürettebat başarılı bir şekilde kurtarılmıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.