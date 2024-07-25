Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'daki Yangın Kontrol Altında

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile kontrol altına alındı.

Yıldırım Düşmesi Yangına Neden Oldu

Yangın, Kazancı Mahallesi'nde yer alan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu başladı. Yangın ihbarının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri birlikte helikopter ve arazözler hızlıca bölgeye yönlendirildi.

İlgili Ekiplerin Hızlı Müdahalesi Başarılı Oldu

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının tekrar başlamaması için gerekli önlemler alınmakta.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.