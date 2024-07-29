Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 03.35'te bilinmeyen bir nedenle başladı.

Mücadele ve Ekipman Desteği

Bölgedeki yangın sonrası Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 350 personel, 5 helikopter, 2 söndürme uçağı, 29 arazöz, 14 ilk müdahale aracı, 15 su ikmal aracı, 16 su tankı ve 8 iş makinesi ile anında müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin işini zorlaştırsa da, yapılan yoğun çaba sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Valinin Ziyareti ve Açıklamaları

Vali Yavuz Selim Köşger, yangın bölgesinde kurulan koordinasyon merkezini ziyaret ederek bilgi aldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine yakın bir noktada başladığını belirtti. Ayrıca, yangında 3 baraka tarzında yapının zarar gördüğünü belirten Köşger, "Cana zarar gelmemesi en büyük tesellimiz. Ormanlık alanda 30-35 hektar civarında bir zarar meydana geldi," dedi.

Belediye Başkanı'ndan Bilgilendirme

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yangının sabah saatlerinde poyraz nedeniyle hızla yayıldığını ifade etti. Orman personeli ve AFAD ekiplerinin etkin bir şekilde çalıştığını belirterek, "Can kaybı olmaması en sevindirici durum. Yangın alanında evi zarar görenlerle iletişim kurarak yardım edeceğiz," şeklinde konuştu.

Yerel Halkın Durumu

Yangında evinde zarara uğrayan Mehmet Öz, "Kozalak çardağında çıkan yangın evimizin içine sıçradı, tamamen yandı," diye konuştu. Ayrıca, mahalledeki bazı arı kovanlarının da zarar gördüğü kaydedildi.