Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:21
Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen anız yangını, hızlı ve etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Kargakekeç Mahallesi'ndeki bir tarlada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı.

Müdahale İçin Hızla Yola Çıkıldı

Bölgedeki durumu değerlendiren Orman Bölge Müdürlüğü, ihbarın alınmasıyla birlikte hemen harekete geçti. Yangın söndürme çalışmalarına 163 personel, 2 helikopter, 2 söndürme uçağı ve 49 araç yönlendirildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak