Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen anız yangını, hızlı ve etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.
Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi
Kargakekeç Mahallesi'ndeki bir tarlada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı.
Müdahale İçin Hızla Yola Çıkıldı
Bölgedeki durumu değerlendiren Orman Bölge Müdürlüğü, ihbarın alınmasıyla birlikte hemen harekete geçti. Yangın söndürme çalışmalarına 163 personel, 2 helikopter, 2 söndürme uçağı ve 49 araç yönlendirildi.
Yangın Kontrol Altına Alındı
Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.