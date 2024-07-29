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Adana'daki Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, can kaybı yaşanmıyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:12
Adana'daki Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Adana'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının sebebi henüz belirlenemedi. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekiplerden oluşan toplamda 326 personel ve çok sayıda araç yönlendirildi.

Rüzgar Yangını Yaydı

Vali Yavuz Selim Köşger, yangında can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Köşger, “Arkadaşlarımız şu an bütün imkanlarla müdahale ediyorlar. Çok şükür can kaybımız yok,” dedi.

Etkilenen Mahalleler ve Evler

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yangının sabah saatlerinde poyraz nedeniyle yayıldığını ve yangın sonucu 10 evin hasar gördüğünü açıkladı. Karalar, “Dumandan etkilenen personel var ama can kaybı yok. Zarar gören maliklerle görüşeceğiz ve gerekli yardımı yapacağız,” şeklinde konuştu.

Yerel Halktan Gelen Tepkiler

Yangından etkilenen bölgelere yapılan müdahaleler sürerken, evinde zarar gören Mehmet Öz, "Muhtemelen yangın kozalak çardağından başladı ve evimize sıçradı. Zararımız büyük,” ifadelerini kullandı.

Yangında ayrıca bazı arı kovanlarının da zarar gördüğü belirtildi. Yerel yöneticiler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmeleri takip ettiklerini vurguladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

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