Adana'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Adana'nın Kozan ilçesinde bu sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Vali Yavuz Selim Köşger, yangının kontrol altına alındığını ancak tamamen söndürülemediğini duyurdu.

Yangın ve Müdahale Çalışmaları

Köseli Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda saat 03.35'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 350 personel, 5 helikopter, 2 söndürme uçağı, 29 arazöz ve çeşitli ekipmanlar bölgeye yönlendirildi.

Vali Köşger, yapılan çalışmaların sürdüğünü belirtirken, "Yangının meskun mahalleye zarar vermemesi için gerekli tüm önlemler alındı" açıklamasında bulundu. Rüzgarın durumunun yangının yayılmasında etkili olduğunu belirten Köşger, havadan ve karadan müdahalenin etkili hale geldiğini açıkladı.

Yangının Etkileri ve Zarar Tespiti

Kozan'daki yangının 15 hektar zirai ve 30-35 hektarlık ormanlık alanda zararlar meydana getirdiği değerlendiriliyor. Zeytinliklerde de zararın olduğu bildiriliyor. Vali Köşger, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yangının sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle yayıldığını, can kaybının olmaması sebebiyle memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yangın nedeniyle bazı mahallelerin boşaltıldığı ve tüm zarar görenlerle görüşülerek gerekli yardımların yapılacağı vurgulandı.

Vatandaşların Yaşadığı Zararlar

Yangından etkilenen vatandaşlardan biri olan Mehmet Öz, yangının kozalak çardağından başladığını ve evlerinin tamamen yandığını aktardı. Mahalledeki bazı arı kovanlarının da zarar gördüğü belirtildi. Yangının sebebinin henüz tespit edilemediği, sabotaj veya ihmal ihtimalinin araştırıldığı ifade edildi. Çalışmaların yakından takip edildiği ve en kısa sürede yangının kontrol altına alınması umut ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (solda) yangın yerinde kurulan koordinasyon merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (solda) yangın yerinde kurulan koordinasyon merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (solda) yangın yerinde kurulan koordinasyon merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (solda) yangın yerinde kurulan koordinasyon merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi.