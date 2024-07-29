Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kozan'daki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Ekipler, evlerin tahliyesine yöneldi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 07:41
Adana'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Adana'da Yangınla Mücadele Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangınında müdahale çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz net bir sebebi bilinmeyen bir yangın ortaya çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve destek kuvvetler sevk edildi.

Yardımcı Ekipler Gönderildi

Yangın söndürme çalışmalarında, 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz, su tankı ve 5 iş makinesiyle birlikte çok sayıda personel bölgeye yönlendirildi.

Yetkililerden Açıklama

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürdüğünü, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahalenin de devam edeceğini" belirtti.

Evler Boşaltılıyor

Arslanköylü ayrıca, yangın nedeniyle önlem amacıyla bazı evlerin boşaltılmasına karar verildiğini ifade etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

İşsiz kimse kalmayacak! 81 ilde dev personel alımı başlatıldı: İşte kadrolar!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

Tüm bankalarda yeni dönem! Son dakika limit getirildi!

İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!

Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!

İşsiz kimse kalmayacak! 81 ilde dev personel alımı başlatıldı: İşte kadrolar!

Akaryakıt fiyatlarına sevindiren güncelleme! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

5 litre Ayçiçek yağında büyük indirim! Migros fiyatları yüzde 40 indirdi!