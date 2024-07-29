Adana'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Adana'da Yangınla Mücadele Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangınında müdahale çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz net bir sebebi bilinmeyen bir yangın ortaya çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve destek kuvvetler sevk edildi.

Yardımcı Ekipler Gönderildi

Yangın söndürme çalışmalarında, 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz, su tankı ve 5 iş makinesiyle birlikte çok sayıda personel bölgeye yönlendirildi.

Yetkililerden Açıklama

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürdüğünü, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahalenin de devam edeceğini" belirtti.

Evler Boşaltılıyor

Arslanköylü ayrıca, yangın nedeniyle önlem amacıyla bazı evlerin boşaltılmasına karar verildiğini ifade etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.