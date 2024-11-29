Adana'daki Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Dedepınarı Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangın, çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı neticesinde bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin büyük çabasıyla kısa sürede söndürüldü.

Fabrikada Hasar Oluştu

Yangının söndürülmesinin ardından, olay yerinde yapılan incelemelerde fabrikanın çeşitli kısımlarında hasar meydana geldiği belirlendi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.