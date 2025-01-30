Adana'daki Palet Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Adana'daki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yer alan Ova Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla birlikte polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın fabrikanın içerisinde önemli hasarlara yol açtı. Yangının sebebi üzerine inceleme başlatıldı.