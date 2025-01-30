DOLAR
35,77 0,01%
EURO
37,22 0,13%
ALTIN
3.216,52 -0,08%
BITCOIN
3.760.956,92 0,04%

Adana'daki Palet Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:24
Adana'daki Palet Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Adana'daki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yer alan Ova Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla birlikte polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın fabrikanın içerisinde önemli hasarlara yol açtı. Yangının sebebi üzerine inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Feci Kaza: 2'si Ağır 7 Yaralı
2
31 Ocak 2025: Sağlık ve Ekonomi Gündemi, Spor Müsabakaları ve Dünya Gelişmeleri
3
İtalya, DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasına Erişim Engeli Getirdi
4
Tokat'ta Alt Geçide Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
5
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Hakaret Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
6
Filistinli Musellem: "Düşmanımız bilmelidir ki 1000 kere de tutuklasa direniriz"
7
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasının Üçüncü Turunda 110 Filistinli Özgürlüğüne Kavuştu

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!